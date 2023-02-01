Степаненко: В первом тайме молодые ребята Шахтера не справились с давлением Лудогорца

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал результат товарищеского матча с "Лудогорцем" (2:2) на турецком сборе.

– Очень хорошая игра, потому что встречались с сильным соперником – командой, которая всегда выступает в еврокубках. Было видно, что они готовы достаточно хорошо: в первом тайме агрессивно действовали, и где-то наши молодые ребята не справились с этим давлением. Но это тренировочные встречи, и нам нужно, чтобы молодежь росла и показывала хорошую игру. Так что, считаю, очень хороший матч получился.

– Что является ключевым в таких матчах и насколько важен результат?

– Важно в этих матчах то, над чем мы работаем каждый день, то, что говорит нам главный тренер и его помощники. Понемногу нарабатываем схемы. И, конечно, результат важен, ведь дает уверенность и показывает, что мы двигаемся в правильном направлении.

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– Насколько сейчас команда близка к своей идеальной физической форме?

– Ну, сейчас мы отыграли по тайму – кто больше, кто меньше. Затем будет наоборот. Думаю, минут на 50–60 уже готовы, но следует добавлять в интенсивности и набирать форму к ключевым матчам.

– На матче присутствовали украинские дети. Ощущалась ли их поддержка?

– Очень чувствовалась! Дети – это всегда положительная энергия, эмоции. Мы играем для болельщиков, а тем более это дети из Украины, которые пострадали в войне, что продолжается в нашей стране. Поэтому мы хотели показать, что украинские команды, как и Украина, всегда будут биться до конца, потому что у нас есть характер. И они тоже бойцы, за что им спасибо.

– К тебе было больше внимания после матча. Что говорили дети?

– Наверное, это потому, что у меня трое детей, и все это чувствуют. Просто просили сфотографироваться, говорили, что хорошая игра. Они улыбались, и мне это приятно. Всегда готов приобщаться к таким событиям, – рассказал Тарас.