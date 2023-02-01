Цитаишвили: Мое возвращение в Динамо? Не хочу ошибиться в четвертый раз

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за польских "Лех", высказался о возможном возращении в столичный клуб.

– Пока у меня все хорошо. О продолжении сотрудничества с "Лехом" мы еще не разговаривали. У меня полгода контракта, в течение которых я хочу как можно лучше проявить себя. Не хочу забегать вперед. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Когда откроется летнее трансферное окно, то сядем и будем что-то вместе решать.

– Есть ли у вас желание вернуться в "Динамо"?

– Пока трудно сказать. Это будет зависеть от многих факторов. Пока я полностью сконцентрирован на своей нынешней команде. Скоро меня ждет ответственный период в национальной сборной. Всё покажет время. Тем более неизвестно, какой будет через полгода ситуация в Украине.

– Есть ли у вас страх возвращаться в Украину из-за войны?

– Нет, страха нет. Мои сомнения в возвращении в "Динамо" связаны исключительно со спортивными моментами. Раньше я уже трижды хотел уйти из "Динамо", но все три раза оставался, потому что тренеры говорили, что рассчитывают на меня. Я ошибался и был во вторых ролях в команде. Не хочу ошибиться в четвертый раз. Мне нужно играть в футбол.

– В январе "Динамо" продало своего основного вингера Виктора Цыганкова. Может быть, это шанс для вас занять его позицию?

– Конечно, я продолжаю внимательно следить за "Динамо" и его трансферными новостями. О потенциальной замене Цыганкова пока не думаю. Опять же, сейчас больше сконцентрирован на нынешнем клубе.

– Есть ли у "Динамо" перед вами какие-то финансовые задолженности?

– Нет, никаких финансовых задолженностей у "Динамо" передо мной нет. В этом плане у меня с клубом никогда не было проблем, - рассказал Цитаишвили.