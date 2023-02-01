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Заря расписала ничью с датчанами
Без пропущенных, без забитых
Фото: ФК Зоря / Автор невідомий
Луганская "Заря" провела шестой матч на сборах в Турции. Ее соперником стал один из середняков чемпионата Дании, "Хорсенс".
Встреча не порадовала голами и завершилась безголевой ничьей.
Для "Зари" это первая ничья на сборах-2023. В предыдущих встречах подопечные Патрика ван Леувена трижды победили и дважды уступили.
Следующего спарринг-партнера луганчане еще не объявляли.
Контрольный матч
1 февраля
"Заря" (Луганск, Украина) - "Хорсенс" (Дания) 0:0
"Зари" (старт): Сапутин, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Бражко, Чурко, Мишнев, Булеца, Кирюханцев, Русин.
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