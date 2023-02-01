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Одной легендой меньше. Срна тепло попрощался с Кривцовым
Кривцов продолжит карьеру в США
Фото: ФК Шахтер
На днях донецкий "Шахтер"
Директор "горняков" по развитию футбола Дарио Срна прокомментировал уход опытного защитника, с которым хорват еще успел поиграть в составе "оранжево-черных":
"Одной легендой меньше. Сергей много сделал для клуба, мы вместе многое прошли – от Донецка до Варшавы. Насколько он велик человек, показал вчера президент, когда сказал: «Крива много сделал для «Шахтера», для Украины, и двери нашего клуба для него всегда открыты. С Сергеем было приятно работать, приятно играть. Хочу сказать ему спасибо, желаю удачи в Майами. Скоро увидимся, друг мой", - приводит слова Срны клубная пресс-служба.
Напомним, ранее
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