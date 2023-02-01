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Одной легендой меньше. Срна тепло попрощался с Кривцовым

Премьер-лига
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Кривцов продолжит карьеру в США

Одной легендой меньше. Срна тепло попрощался с Кривцовым

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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На днях донецкий "Шахтер" официально объявил об уходе украинского защитника Сергея Кривцова, который подписал контракт с клубом Бекхэма - "Интером Майами".

Директор "горняков" по развитию футбола Дарио Срна прокомментировал уход опытного защитника, с которым хорват еще успел поиграть в составе "оранжево-черных":

"Одной легендой меньше. Сергей много сделал для клуба, мы вместе многое прошли – от Донецка до Варшавы. Насколько он велик человек, показал вчера президент, когда сказал: «Крива много сделал для «Шахтера», для Украины, и двери нашего клуба для него всегда открыты. С Сергеем было приятно работать, приятно играть. Хочу сказать ему спасибо, желаю удачи в Майами. Скоро увидимся, друг мой", - приводит слова Срны клубная пресс-служба.

Напомним, ранее "Шахтер" показал трогательные кадры прощания Кривцова с командой, на котором Тарас Степаненко не сдержал слез.

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В статье: Сергей Кривцов Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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