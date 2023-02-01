Шахтер - Марибор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В конце января чемпион Словении встречался с "Динамо", сейчас настал черед поединка с другим грандом украинского футбола. Киевляне тогда проиграли "Марибору" 0:2. "Шахтер" сейчас тоже в далеко не оптимальном состоянии. К тому же для них это будет второй спарринг за два дня: вчера "горняки" расписали ничью с "Лудогорцем", отыгравшись с 0:2.

Контрольный матч

Первое февраля. Начало в 16:30

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Марибор" (Словения)