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Шахтер - Марибор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" играют второй матч за два дня

Шахтер - Марибор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В конце января чемпион Словении встречался с "Динамо", сейчас настал черед поединка с другим грандом украинского футбола. Киевляне тогда проиграли "Марибору" 0:2. "Шахтер" сейчас тоже в далеко не оптимальном состоянии. К тому же для них это будет второй спарринг за два дня: вчера "горняки" расписали ничью с "Лудогорцем", отыгравшись с 0:2.

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Контрольный матч
Первое февраля. Начало в 16:30
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Марибор" (Словения)

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В статье: Марибор Шахтер (Донецк)
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