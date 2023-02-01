Замена Забарному. Динамо вернуло из аренды защитника

Основной центральный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный подписал долгосрочный контракт с английским "Борнмутом", что заставило руководство киевлян экстренно искать замену на вакантную позицию.

"Бело-синие" на своем официальном сайте объявили о возвращении из аренды молодого центрального защитника Максима Дячука, который в первой части сезона выступал за "Александрию".

Футболист присоединится к киевлянам на учебно-тренировочном сборе в Турции и продолжит подготовку ко второй части сезона.

Стоит отметить, Дячук в нынешнем сезоне провел три матча в составе "Александрии", в которых не смог отметиться результативными действиями.