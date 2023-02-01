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Ракицкий, Гочолейшвили и Келси. Шахтер внес новичков в заявку на вторую часть сезона УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление для "горняков"

Ракицкий, Гочолейшвили и Келси. Шахтер внес новичков в заявку на вторую часть сезона УПЛ

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" внес правки в заявку команды на вторую часть УПЛ 2022/23, заявив зимних новичков клуба. Сообщает официальный сайт УПЛ.

Так, "горняки" дозаявили защитников Ярослава Ракицкого, Георгия Гочолейшвили, а также форварда Кевина Келси. Украинец взял себе 44-й номер, грузинский футболист будет выступать под 13-м номером, а нападающий Келси - под 18-м.

Стоит отметить, что зимнее трансферное окно "горняков" покинул Михаил Мудрик, который перешел в "Челси". Также во второй части сезона Игорь Йовичевич не сможет рассчитывать на Сергея Кривцова, который перебрался в "Интер Майами".

Напомним, первую часть сезона "Шахтер" завершил на второй строчке турнирной таблицы украинской Премьер лиги, имея в своем активе 30 турнирных пунктов, что на 5 меньше, чем у лидера - Днепра-1.

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В статье: Ярослав Ракицкий Георгий Гочолейшвили
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