Ракицкий, Гочолейшвили и Келси. Шахтер внес новичков в заявку на вторую часть сезона УПЛ

Донецкий "Шахтер" внес правки в заявку команды на вторую часть УПЛ 2022/23, заявив зимних новичков клуба. Сообщает официальный сайт УПЛ.

Так, "горняки" дозаявили защитников Ярослава Ракицкого, Георгия Гочолейшвили, а также форварда Кевина Келси. Украинец взял себе 44-й номер, грузинский футболист будет выступать под 13-м номером, а нападающий Келси - под 18-м.

Стоит отметить, что зимнее трансферное окно "горняков" покинул Михаил Мудрик , который перешел в "Челси". Также во второй части сезона Игорь Йовичевич не сможет рассчитывать на Сергея Кривцова , который перебрался в "Интер Майами".

Напомним, первую часть сезона "Шахтер" завершил на второй строчке турнирной таблицы украинской Премьер лиги, имея в своем активе 30 турнирных пунктов, что на 5 меньше, чем у лидера - Днепра-1.