Трансфер сорвался. Черноморец не смог договорится с экс-легионером Львова

Одесский "Черноморец" продолжает активные поиски форварда, который поможет команде Григорчука во второй части сезона УПЛ.

Одним из вариантов у "моряков" был бывший форвард ПФК "Львов" - Ернест Антви. Однако, как сообщает "ТаТоТаке" переход форварда в Одессу сорвался.

По данным источника, ганский форвард должен был прибыть на пересмотр в "Черноморец" вчера, 31 января, но игрок решил отказаться от осмотра, и настаивал на подписании соглашения, что не устроило руководство одесситов.