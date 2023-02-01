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Трансфер сорвался. Черноморец не смог договорится с экс-легионером Львова
Ернест Антви отказался проходить просмотр в "Черноморце"
Одесский "Черноморец" продолжает активные поиски форварда, который поможет команде Григорчука во второй части сезона УПЛ.
Одним из вариантов у "моряков" был бывший форвард ПФК "Львов" - Ернест Антви. Однако, как сообщает "ТаТоТаке" переход форварда в Одессу сорвался.
По данным источника, ганский форвард должен был прибыть на пересмотр в "Черноморец" вчера, 31 января, но игрок решил отказаться от осмотра, и настаивал на подписании соглашения, что не устроило руководство одесситов.
Ранее сообщалось, что "Черноморец"
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