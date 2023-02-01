  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трансфер сорвался. Черноморец не смог договорится с экс-легионером Львова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер сорвался. Черноморец не смог договорится с экс-легионером Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Ернест Антви отказался проходить просмотр в "Черноморце"

Трансфер сорвался. Черноморец не смог договорится с экс-легионером Львова

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" продолжает активные поиски форварда, который поможет команде Григорчука во второй части сезона УПЛ.

Одним из вариантов у "моряков" был бывший форвард ПФК "Львов" - Ернест Антви. Однако, как сообщает "ТаТоТаке" переход форварда в Одессу сорвался.

По данным источника, ганский форвард должен был прибыть на пересмотр в "Черноморец" вчера, 31 января, но игрок решил отказаться от осмотра, и настаивал на подписании соглашения, что не устроило руководство одесситов.

Ранее сообщалось, что "Черноморец" объявил о подписании воспитанника Динамо.

По теме
yellow-arrow
Восемь голов на двоих. Шахтер сыграл вничью с чемпионом Словении
yellow-arrow
Минай одержал первую победу на зимних сборах
yellow-arrow
Ворскла в спарринге расписала ничью с македонским Вележем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде