Бущан перенесет операцию на спине

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан перенесет операцию по удалению межпозвонковой грыжи.

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Прогнозируемый срок восстановления после такой операции – 4-6 недель.

Напомним, что динамовский вратарь пропустил первые спарринги команды на сборах в Турции из-за воспаления ахиллова сухожилия.

Сейчас травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.