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Бущан перенесет операцию на спине
Голкипер выпал на 4-6 недель
fcdynamo.com
Голкипер
Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Прогнозируемый срок восстановления после такой операции – 4-6 недель.
Напомним, что динамовский вратарь пропустил первые спарринги команды на сборах в Турции из-за воспаления ахиллова сухожилия.
Сейчас травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.
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