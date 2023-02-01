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Бущан перенесет операцию на спине

Премьер-лига
(2 голосов)

Голкипер выпал на 4-6 недель

Бущан перенесет операцию на спине

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан перенесет операцию по удалению межпозвонковой грыжи.

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Прогнозируемый срок восстановления после такой операции – 4-6 недель.

Напомним, что динамовский вратарь пропустил первые спарринги команды на сборах в Турции из-за воспаления ахиллова сухожилия.

Сейчас травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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