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Ворскла в спарринге расписала ничью с македонским Вележем

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписали нулевую ничью

Ворскла в спарринге расписала ничью с македонским Вележем

vorskla.com.ua

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Полтавская "Ворскла" провела свой четвертая по счету спарринг на сборах в Турции.

Подопечные Виктора Скрипника сыграли с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины - "Вележом" (Мостар).

За девяносто минут игрового времени ни одной из команд так и не удалось открыть счет. Как итог – ничья 0:0.

6 февраля "Ворскла" стартует в BGV Winter Cup матчем против житомирского "Полесья".

"Ворскла" – "Вележ" (Мостар, Босния) 0:0

"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Крупский, Хрипчук, Швец, Назарио, Мельничук, Нестеренко, Челядин, Черныш, Козыренко, Степанюк.

"Ворскла" (2 тайм): Ризнык, Пердута, Рамирес, Фелипе, Бацула, Чеснаков, Кравец, Павлюк, Юрченко, Кравчук, Степанюк.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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