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Ворскла в спарринге расписала ничью с македонским Вележем
Расписали нулевую ничью
vorskla.com.ua
Полтавская "
Подопечные Виктора Скрипника сыграли с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины - "Вележом" (Мостар).
За девяносто минут игрового времени ни одной из команд так и не удалось открыть счет. Как итог – ничья 0:0.
6 февраля "Ворскла" стартует в BGV Winter Cup матчем против житомирского "Полесья".
"Ворскла" – "Вележ" (Мостар, Босния) 0:0
"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Крупский, Хрипчук, Швец, Назарио, Мельничук, Нестеренко, Челядин, Черныш, Козыренко, Степанюк.
"Ворскла" (2 тайм): Ризнык, Пердута, Рамирес, Фелипе, Бацула, Чеснаков, Кравец, Павлюк, Юрченко, Кравчук, Степанюк.
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