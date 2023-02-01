Минай одержал первую победу на зимних сборах

Закарпатский "Минай" провел свой второй зимний спарринг в Турции. Команда Владимира Шарана провела контрольный матч против коллектива Узбекистана. По итогу игры победу праздновал именно представитель УПЛ – 2:1.

Отметим, что в своем первом спарринге на контрольно-учебных сборах "Минай" расписал ничью с болгарским "Спартаком".

Следующий контрольный матч у "Миная" запланирован на 4-е февраля против "Сараево" из Боснии и Герцеговины.

"Минай" - "Бухара" 2:1.

Голы: 0:1 Ахмедов, 56 (с пенальти), 1:1 Немчанинов, 80, 2:1 Твердохлиб, 85.