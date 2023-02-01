Караваев: В Севастополе предлагали российское гражданство. Я сказал - это не со мной

Защитник " Динамо " и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что в 2014 году в "Севастополе" ему предлагали российское гражданство.

"За месяц до конца чемпионата Красильников начал вызывать по одному к себе в кабинет и говорить: Россия будет сто процентов. Может останетесь, гражданство примете?

Я сказал: извините, это не со мной. И все. Но такие настроения там были. Сохранить "Севастополь" на территории Украины никто не собирался", — сказал Караваев.