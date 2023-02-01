Мирон Маркевич: Надеюсь, что потраченные Челси средства на Мудрика были не напрасны

Мирон Маркевич относится к той категории лиц, для которых понятия физиологического и паспортного возрастов не тождественны. Несмотря на свои "чуть за семьдесят", он выглядит гораздо моложе – лет на 10-15 точно. Не раз в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Мирон Богданович признавался, что чувствует себя совсем не по паспортному возрасту. Он тщательно следит за своим здоровьем, совершая ежедневные пробежки и не употребляя тяжелую пищу. Неудивительно, что до сих пор при первой возможности с удовольствием принимает участие в матчах ветеранов. И как молодой, даже стелется в них в подкатах!

Маркевича часто можно видеть на трибунах стадионов во время поединков чемпионата и Кубка Украины. И не только в родном Львове, но и других городах. Без футбола именинник себя не представляет. Следовательно, все события, которые ежедневно происходят в футбольной жизни, вне его внимания не остаются. Именно поэтому автор этих строк обратился к специалисту с предложением прокомментировать самые актуальные из них.

- В канун вашего дня рождения стало известно об очередных переходах украинских футболистов в зарубежные клубы. Наиболее неожиданным, безусловно, стал трансфер защитника донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова в американский "Интер" из Майями, выступающий в MLS. Как вы оцениваете выбор игрока?

– Как вполне нормальный. Почему бы и нет? У США серьезный уровень чемпионата, а Кривцов – футболист опытный. Тем более что "Интер" (Майями) – это клуб Дэвида Бекхэма. Я рад за Сергея, что к концу карьеры он попал в хороший чемпионат и, надеюсь, в хороший клуб.

- Этой зимой сразу трое футболистов киевского "Динамо" - Виктор Цыганков, Илья Забарный и Артем Беседин получили возможность отведать легионерского хлеба, подавшись в испанскую "Жирону", английский "Борнмут" и кипрскую "Омонию" соответственно. Значит ли это, что в динамовском клубе началась перезагрузка?

– Что в "Динамо" – я не знаю. Однако рад за ребят, которых взяли в свои ряды серьезные клубы. Это для них сейчас самое главное. Особенно это касается Забарного и Цыганкова.

- Как думаете, у кого из этих футболистов есть наибольшая перспектива проявить себя?

- На данный момент – у всех (улыбается). А как оно будет в дальнейшем – увидим.

- Чуть раньше, в разгар января, еще один представитель сборной Украины – Михаил Мудрик из "Шахтера" был продан в английский "Челси". Согласны с тем, что потраченные лондонским клубом на этого футболиста деньги окупятся?

– Время покажет. Парень, безусловно, талантлив. Главное, чтобы ему "пошло". Мудрик на столь высоком уровне еще не играл, поэтому у него есть возможность это попробовать. Будем надеяться, что потраченные "Челси" средства были не напрасными. Во всяком случае, дебют у Михаила сложился неплохо. В игре с "Ливерпулем" он удачно вошел в игру, действовал довольно продуктивно. Я желаю Мудрику успехов.

- Переход Руслана Малиновского из итальянской "Аталанты" во французский "Марсель" является плюсом или минусом в его карьере?

– Считаю, что для него это плюс. Малиновский в составе марсельцев будет основным игроком. Футболисту такого уровня нужна постоянная игровая практика, а в "Марселе", я убежден, он будет ее иметь. Так, как перед этим в "Аталанте", где была какая-то непонятная ситуация, когда его то ставили в состав, то не ставили, уже не будет.

– Насколько серьезно скажется на общем уровне чемпионата Украины отток лучших футболистов?

– Для нашего чемпионата это, конечно, минус. Однако для сборной Украины это большой плюс. А сейчас нам нужно думать только о национальной команде, максимально заботясь о ее будущем.

– Что ждете от весенней части чемпионата?

– За чемпионство будут вести борьбу, наверное, три клуба – имею в виду "Днепр-1", "Шахтер" и "Динамо". По моему мнению, в споре за золотые награды днепрянам удастся удержать свои позиции. Впрочем, турнирная дистанция весенней части чемпионата будет состоять из полутора десятков матчей, так что посмотрим, как оно в итоге будет.

- Как обстоят дела у вашего старшего сына Остапа, с недавних пор работающего в Польше в клубе третьего дивизиона "Радуня"?

– Все хорошо, он работает. У его нынешнего клуба хорошие условия для тренировок. "Радуня" – молодая команда, имеющая перспективы. Остап еще молод, так что нужно работать и набираться опыта. Для него это сейчас главное.

– Сын стал во главе "Радуни" в ноябре прошлого года. Официальные матчи под его руководством команда еще не проводила?

– Нет. Их еще не было. Сейчас проходит тренировочный сбор, проводятся товарищеские матчи. Я уже успел побывать в Польше, чтобы посмотреть, что и как.