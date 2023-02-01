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СМИ: Защитник Днепра-1 переходит в Александрию
Детали не разглашаются
Фото: СК Днепр-1
Защитник "Днепра-1" Сергей Логинов переходит в "Александрию". Об этом сообщает издание fcdnipro.com. Детали сделки не разглашаются.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что "Днепр-1" занят поиском новых клубов для Логинова и Юрчука.
"Александрию" во время зимней паузы возглавил Руслан Ротань. В его тренерский штаб входит также Сергей Кравченко, ранее бывший капитаном "Днепра-1".
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Источник:fcdnipro.com
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