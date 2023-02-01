СМИ: Защитник Днепра-1 переходит в Александрию

Защитник "Днепра-1" Сергей Логинов переходит в "Александрию". Об этом сообщает издание fcdnipro.com. Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что "Днепр-1" занят поиском новых клубов для Логинова и Юрчука.

"Александрию" во время зимней паузы возглавил Руслан Ротань. В его тренерский штаб входит также Сергей Кравченко, ранее бывший капитаном "Днепра-1".