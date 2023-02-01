  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Защитник Днепра-1 переходит в Александрию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Защитник Днепра-1 переходит в Александрию

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали не разглашаются

СМИ: Защитник Днепра-1 переходит в Александрию

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Днепра-1" Сергей Логинов переходит в "Александрию". Об этом сообщает издание fcdnipro.com. Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что "Днепр-1" занят поиском новых клубов для Логинова и Юрчука.

"Александрию" во время зимней паузы возглавил Руслан Ротань. В его тренерский штаб входит также Сергей Кравченко, ранее бывший капитаном "Днепра-1".

По теме
yellow-arrow
Голов – хоть отбавляй. Шахтер – Марибор 4:4. Видеообзор матча
yellow-arrow
Мирон Маркевич: Надеюсь, что потраченные Челси средства на Мудрика были не напрасны
yellow-arrow
Источник: Клуб Примеры предлагал за Довбика 20 млн. евро. Днепр-1 отказал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Логинов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdnipro.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде