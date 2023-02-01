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Голов – хоть отбавляй. Шахтер – Марибор 4:4. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Марибор ⋉ 4:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.02.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Голов – хоть отбавляй. Шахтер – Марибор 4:4. Видеообзор матча

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" провел свой очередной спарринг и снова остался без победы. Но команда играет весело. Сегодня она забивала много и позволяла это делать сопернику. В итоге на двоих "Шахтер" и "Марибор" организовали восемь взятий ворот.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный мяч

"Шахтер" - "Марибор" 4:4

Голы: Зубков (15), Крыськив (34, 41), Бондаренко (71) – Брнич (39,51), Божич (48,77)

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В статье: Марибор Шахтер (Донецк)
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