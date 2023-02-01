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Голов – хоть отбавляй. Шахтер – Марибор 4:4. Видеообзор матча
Шахтер - Марибор ⋉ 4:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.02.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
"Шахтер" провел свой очередной спарринг и снова остался без победы. Но команда играет весело. Сегодня она забивала много и позволяла это делать сопернику. В итоге на двоих "Шахтер" и "Марибор" организовали восемь взятий ворот.
Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.
Контрольный мяч
Голы: Зубков (15), Крыськив (34, 41), Бондаренко (71) – Брнич (39,51), Божич (48,77)
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