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Источник: Динамо ведет переговоры с Ярмоленко
Но пока что без подробностей
Фото: alainfcae
Киевское "
Такую информацию дает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Ярмоленко якобы может заменить в "Динамо" Богдана Леднева, который травмировался на левом фланге полузащиты.
Более детальную информацию по Ярмоленко журналист обещает дать в ближайшее время.
Напомним, что ранее Игорь Бурбас писал о том, что у вингер "Аль-Айна" и сборной Украины есть большое желание вернуться в "Динамо". Если сейчас он не договорится с "Аль-Айном" о разрыве контракта, то уже летом приедет в Киев бесплатно.
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