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Источник: Динамо ведет переговоры с Ярмоленко

Премьер-лига
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Но пока что без подробностей

Источник: Динамо ведет переговоры с Ярмоленко

Фото: alainfcae

Новина українською

Киевское "Динамо" ведет переговоры о переходе в команду Андрея Ярмоленко.

Такую информацию дает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Ярмоленко якобы может заменить в "Динамо" Богдана Леднева, который травмировался на левом фланге полузащиты.

Более детальную информацию по Ярмоленко журналист обещает дать в ближайшее время.

Напомним, что ранее Игорь Бурбас писал о том, что у вингер "Аль-Айна" и сборной Украины есть большое желание вернуться в "Динамо". Если сейчас он не договорится с "Аль-Айном" о разрыве контракта, то уже летом приедет в Киев бесплатно.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
ТаТоТаке

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