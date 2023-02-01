Источник: Динамо ведет переговоры с Ярмоленко

Киевское " Динамо " ведет переговоры о переходе в команду Андрея Ярмоленко.

Такую информацию дает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Ярмоленко якобы может заменить в "Динамо" Богдана Леднева, который травмировался на левом фланге полузащиты.

Более детальную информацию по Ярмоленко журналист обещает дать в ближайшее время.

Напомним, что ранее Игорь Бурбас писал о том, что у вингер "Аль-Айна" и сборной Украины есть большое желание вернуться в "Динамо". Если сейчас он не договорится с "Аль-Айном" о разрыве контракта, то уже летом приедет в Киев бесплатно.