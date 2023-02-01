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Источник: Днепр-1 отпустит голкипера в ФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Валерий Юрчук не нужен Александру Кучеру

Источник: Днепр-1 отпустит голкипера в ФК Львов

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" отпустит своего голкипера Валерия Юрчука во "Львов". Такую информацию предоставляет специализированное издание о днепровском клубе fcdnipro.com.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что "Днепр-1" готов отпустить своих ветеранов в другие команды. Кроме Юрчука, речь шла о Сергее Логинове. Последний, по информации источника, перейдет в "Александрию".

Валерий Юрчук провел за "Днепр-1" более 80-ти матчей в разных турнирах.

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В статье: Валерий Юрчук СК Днепр-1
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Источник:
fcdnipro.comfcdnipro.com

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