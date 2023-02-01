Источник: Днепр-1 отпустит голкипера в ФК Львов

"Днепр-1" отпустит своего голкипера Валерия Юрчука во "Львов". Такую информацию предоставляет специализированное издание о днепровском клубе fcdnipro.com.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что "Днепр-1" готов отпустить своих ветеранов в другие команды. Кроме Юрчука, речь шла о Сергее Логинове. Последний, по информации источника, перейдет в "Александрию".

Валерий Юрчук провел за "Днепр-1" более 80-ти матчей в разных турнирах.