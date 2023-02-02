Вирт: Видим, что у Вереса есть кадровые проблемы

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к весенней части сезона в Турции.

"Работаем в режиме двукратных тренировок. Даже в дни контрольных матчей будем утром тренироваться. Для восстановления запланированы два выходных. Футболисты знают, что команду ждут серьезные физические нагрузки.

Работать - есть, над чем. Необходимо подтягивать физическую подготовку. Плюс - технико-тактические действия . Через тренировку, через спарринги – будем набирать оптимальные кондиции".