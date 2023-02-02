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Вирт: Видим, что у Вереса есть кадровые проблемы
К команде на сборах присоединятся двое футболистов U-19
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к весенней части сезона в Турции.
"Работаем в режиме двукратных тренировок. Даже в дни контрольных матчей будем утром тренироваться. Для восстановления запланированы два выходных. Футболисты знают, что команду ждут серьезные физические нагрузки.
Работать - есть, над чем. Необходимо подтягивать физическую подготовку. Плюс - технико-тактические действия . Через тренировку, через спарринги – будем набирать оптимальные кондиции".
Уже во время сборов микротравм получили Василий Курко, Дмитрий Клец, Даниил Хондак, Николай Гайдучик и Павел Березянский. Их возвращение в общую группу в тренерском штабе ожидают через несколько дней.
"Видим, что есть кадровые проблемы. К нам приедут футболисты U-19 Дмитрий Шух и Александр Савчук. Потому что сейчас тренируется 15 полевых футболистов, плюс двое на просмотре. Нужно усиление", – сказал Вирт.
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