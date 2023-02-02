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Экс-ассистент Луческу вернулся в киевское Динамо
Осенью хорват покинул клуб по семейным обстоятельствам
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в своем Instagram сообщило, что Огнен Вукоевич вернулся в команду. Пока неизвестно, в какой роли он продолжит работу в столичном клубе. Сейчас бело-синие находятся на сборах в Турции, где готовятся ко второй части сезона.
Ранее сообщалось, что хорват не мог выполнять работу в клубе по семейным обстоятельствам.
Напомним, в июле 2020-го Огнен вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу. Параллельно он работает со сборной Хорватией U-20. Прошлым летом была информация, что Вукоевич может покинуть "Динамо" ради работы в ФК "Осиека", но генеральный директор киевлян Резо Чохонелидзе отрицал ее.
В январе 2023 года ассистентом Луческу стал Александр Шовковский.
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