Экс-ассистент Луческу вернулся в киевское Динамо

Киевское "Динамо" в своем Instagram сообщило, что Огнен Вукоевич вернулся в команду. Пока неизвестно, в какой роли он продолжит работу в столичном клубе. Сейчас бело-синие находятся на сборах в Турции, где готовятся ко второй части сезона.

Ранее сообщалось, что хорват не мог выполнять работу в клубе по семейным обстоятельствам.

Напомним, в июле 2020-го Огнен вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу. Параллельно он работает со сборной Хорватией U-20. Прошлым летом была информация, что Вукоевич может покинуть "Динамо" ради работы в ФК "Осиека", но генеральный директор киевлян Резо Чохонелидзе отрицал ее.

В январе 2023 года ассистентом Луческу стал Александр Шовковский.