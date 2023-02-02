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Микитишин: Кривбасс будет взаимодействовать все лучше и придет результат

Премьер-лига
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Криворожане уступили в контрольном матче

Микитишин: Кривбасс будет взаимодействовать все лучше и придет результат

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин прокомментировал поражение от "Дриты" (0:1) в товарищеском матче.

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– Сейчас двукратные тренировки под нагрузками, пока контрольные матчи даются еще нелегко. Мы адаптируемся к тем скоростям, на которых работали раньше. В дальнейшем команда будет взаимодействовать все лучше и придет результат. Сегодня не хватило реализации, работаем дальше.

– Голы придут обязательно, ведь моментов очень много. Много и попаданий в офсайды. Сегодня уже меньше. Работали ли конкретно над этим после предыдущего матча?

– Работаем над многими аспектами. Все придет, я уверен. Тренеры просто просили действовать более внимательно и контролировать игру, - приводит слова Микитишина официальный сайт "Кривбасса".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артур Микитишин
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Источник:
fckryvbas.com

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