Микитишин: Кривбасс будет взаимодействовать все лучше и придет результат

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин прокомментировал поражение от "Дриты" (0:1) в товарищеском матче.

Читайте также Кривбасс в спарринге проиграл чемпиону Косово

– Сейчас двукратные тренировки под нагрузками, пока контрольные матчи даются еще нелегко. Мы адаптируемся к тем скоростям, на которых работали раньше. В дальнейшем команда будет взаимодействовать все лучше и придет результат. Сегодня не хватило реализации, работаем дальше.

– Голы придут обязательно, ведь моментов очень много. Много и попаданий в офсайды. Сегодня уже меньше. Работали ли конкретно над этим после предыдущего матча?

– Работаем над многими аспектами. Все придет, я уверен. Тренеры просто просили действовать более внимательно и контролировать игру, - приводит слова Микитишина официальный сайт "Кривбасса".