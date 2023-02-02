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Микитишин: Кривбасс будет взаимодействовать все лучше и придет результат
Криворожане уступили в контрольном матче
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин прокомментировал поражение от "Дриты" (0:1) в товарищеском матче.
– Сейчас двукратные тренировки под нагрузками, пока контрольные матчи даются еще нелегко. Мы адаптируемся к тем скоростям, на которых работали раньше. В дальнейшем команда будет взаимодействовать все лучше и придет результат. Сегодня не хватило реализации, работаем дальше.
– Голы придут обязательно, ведь моментов очень много. Много и попаданий в офсайды. Сегодня уже меньше. Работали ли конкретно над этим после предыдущего матча?
– Работаем над многими аспектами. Все придет, я уверен. Тренеры просто просили действовать более внимательно и контролировать игру, - приводит слова Микитишина официальный сайт "Кривбасса".
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