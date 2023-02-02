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Рекорд Динамо, слезы в Шахтере, Забарный, Мудрик, Цыганков, Малиновский - ТОП-трансферы зимы

Премьер-лига
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Новое видео ЗУБ!

Рекорд Динамо, слезы в Шахтере, Забарный, Мудрик, Цыганков, Малиновский - ТОП-трансферы зимы

UA-Футбол
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Рекордный трансфер "Динамо", прощание с Кривцовым, Беседин идет в аренду и главные переходы УПЛ. Откуда у "Динамо" логика? Чем запомнилось зимнее трансферное окно 2023 года? Разбираемся в новом видео.

00:00 О чем видео?
00:36 Мудрик, Кривцов и Ракицкий - трансферы "Шахтера"
02:25 Рекорд Забарного, аренда Беседина и Кенджоры, Кулач не в "Динамо"
05:28 Соболь: шанс в Лиге 1
06:12 Малиновский станет топом в "Марселе"?

Спасибо, что смотришь!

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