Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекорд Динамо, слезы в Шахтере, Забарный, Мудрик, Цыганков, Малиновский - ТОП-трансферы зимы
Новое видео ЗУБ!
Рекордный трансфер "Динамо", прощание с Кривцовым, Беседин идет в аренду и главные переходы УПЛ. Откуда у "Динамо" логика? Чем запомнилось зимнее трансферное окно 2023 года? Разбираемся в новом видео.
00:00 О чем видео?
00:36 Мудрик, Кривцов и Ракицкий - трансферы "Шахтера"
02:25 Рекорд Забарного, аренда Беседина и Кенджоры, Кулач не в "Динамо"
05:28 Соболь: шанс в Лиге 1
06:12 Малиновский станет топом в "Марселе"?
Спасибо, что смотришь!
Популярное сейчас
- Больше 600 оккупантов и 5 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за первый день февраля
- Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске
- Побили неожиданный рекорд. Бетис - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн