Рекорд Динамо, слезы в Шахтере, Забарный, Мудрик, Цыганков, Малиновский - ТОП-трансферы зимы

Рекордный трансфер "Динамо", прощание с Кривцовым, Беседин идет в аренду и главные переходы УПЛ. Откуда у "Динамо" логика? Чем запомнилось зимнее трансферное окно 2023 года? Разбираемся в новом видео.

00:00 О чем видео?

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