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Ингулец - Подбескидзе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Петровцы готовятся в Турции
Фото: dynamo.kiev.ua
Для "Ингульца" это будет вторая игра под руководством Сергея Ковальца. В предыдущем спарринге "казаки" расписали результативную ничью (1:1) с болгарским клубом "Берое". Теперь аутсайдера УПЛ ожидает противостояние со середняком второго по статусу дивизиона Польши.
Контрольный матч
2 февраля. Начало в 14:30
"Ингулец" (Петрово, Украина) - "Подбескидзе" (Бельско-Бяла, Польша)
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