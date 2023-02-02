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Ингулец - Подбескидзе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Петровцы готовятся в Турции

Ингулец - Подбескидзе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Для "Ингульца" это будет вторая игра под руководством Сергея Ковальца. В предыдущем спарринге "казаки" расписали результативную ничью (1:1) с болгарским клубом "Берое". Теперь аутсайдера УПЛ ожидает противостояние со середняком второго по статусу дивизиона Польши.

Контрольный матч
2 февраля. Начало в 14:30
"Ингулец" (Петрово, Украина) - "Подбескидзе" (Бельско-Бяла, Польша)

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В статье: Ингулец (Петрово)
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