Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса

1 февраля закрылось трансферное окно в европейских чемпионатах. В последние дни произошло несколько очень интересных переходов, в том числе с участием украинских клубов. Понятно, что столь масштабное событие не мог обойти стороной Роберто Моралес.

Известный комментатор в своем влоге для UA-Футбол исследует трансфер Ильи Забарного в АПЛ, вспоминает Беседина, объясняет, почему переезд Кривцова в США – это круто (для игрока, конечно), а также останавливается на самых интересных для него переходах в топ-лигах.

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