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Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
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Известный комментатор подытоживает зимнее трансферное окно

Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

1 февраля закрылось трансферное окно в европейских чемпионатах. В последние дни произошло несколько очень интересных переходов, в том числе с участием украинских клубов. Понятно, что столь масштабное событие не мог обойти стороной Роберто Моралес.

Известный комментатор в своем влоге для UA-Футбол исследует трансфер Ильи Забарного в АПЛ, вспоминает Беседина, объясняет, почему переезд Кривцова в США – это круто (для игрока, конечно), а также останавливается на самых интересных для него переходах в топ-лигах.

Сегодня в выпуске:

  • 00:43 – Все о трансфере Забарного в АПЛ – почему и что его ждет
  • 3:18 – Снова вспоминает Пеглоу и называет сильную (а может, слабую?) сторону Днепра-1
  • 3:54 – Беседин поехал на Кипр. Наконец-то!
  • 4:56 – Крутой опыт Кривцова
  • 06:03 – О зимнем рекорде Челси
  • 07:18 – Жоржиньо в Арсенале - как когда-то Макелеле в Челси
  • 07:55 - Почему Гвардиола поставил крест на Канселу и отправил его в Баварию
  • 09:26 – АПЛ получила еще одного крутого голкипера
  • 10:02 – Трансферная стратегия Симеоне

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В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
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