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Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
Известный комментатор подытоживает зимнее трансферное окно
1 февраля закрылось трансферное окно в европейских чемпионатах. В последние дни произошло несколько очень интересных переходов, в том числе с участием украинских клубов. Понятно, что столь масштабное событие не мог обойти стороной Роберто Моралес.
Известный комментатор в своем влоге для UA-Футбол исследует трансфер Ильи Забарного в АПЛ, вспоминает Беседина, объясняет, почему переезд Кривцова в США – это круто (для игрока, конечно), а также останавливается на самых интересных для него переходах в топ-лигах.
Сегодня в выпуске:
- 00:43 – Все о трансфере Забарного в АПЛ – почему и что его ждет
- 3:18 – Снова вспоминает Пеглоу и называет сильную (а может, слабую?) сторону Днепра-1
- 3:54 – Беседин поехал на Кипр. Наконец-то!
- 4:56 – Крутой опыт Кривцова
- 06:03 – О зимнем рекорде Челси
- 07:18 – Жоржиньо в Арсенале - как когда-то Макелеле в Челси
- 07:55 - Почему Гвардиола поставил крест на Канселу и отправил его в Баварию
- 09:26 – АПЛ получила еще одного крутого голкипера
- 10:02 – Трансферная стратегия Симеоне
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