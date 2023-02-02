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Спарринг между Полесьем и Динамо не состоится - названа причина
Игра должна была состояться 3 февраля
Фото: fcdynamo.com
"Полесье" на своем официальном сайте сообщило, что запланированный поединок с киевским "Динамо" отменен из-за заболеваний обнаруженных у нескольких игроков житомирского клуба.
Из-за меняющихся погодных условий и сезона дождей и ветров в Турции, несколько житомирян имеют симптомы простуды.
Для того, чтобы футболисты имели возможность восстановиться и исключить возможные риски, связанные с заболеванием, тренерский штаб "Полесье" и "Динамо" решили отменить контрольный поединок, который должен был состояться 3 февраля.
Напомним, что "Полесье" накануне старта второй части сезона в Первой лиге делит первую строчку с киевской "Оболонью". "Динамо" завершило первый круг УПЛ на третьей позиции.
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