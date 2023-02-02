Александрия объявила о подписании защитника Днепра-1

Защитник "Днепра-1" Сергей Логинов перешел в "Александрию". Об этом сообщает официальный сайт "горожан".

Александрийцы арендовали 32-летнего футболиста до 30 июня 2023 года.

Логинов находился в структуре "Днепра-1" с момента основания клуба, с 2017 года. Всего в футболке днепрян он сыграл 140 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

В текущем сезоне Сергей принял участие в 10 встречах и отметился одним забитым мячом. Также в его карьере были "Динамо-2", "Прикарпатье", "Судува" (Литва), "Кремень", "Ворскла" и "Волынь". Его контракт с "Днепром-1" заканчивается летом нынешнего года.