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Александрия объявила о подписании защитника Днепра-1
Игрок был в клубе с начала основания
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Днепра-1" Сергей Логинов перешел в "Александрию". Об этом сообщает официальный сайт "горожан".
Александрийцы арендовали 32-летнего футболиста до 30 июня 2023 года.
Логинов находился в структуре "Днепра-1" с момента основания клуба, с 2017 года. Всего в футболке днепрян он сыграл 140 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
В текущем сезоне Сергей принял участие в 10 встречах и отметился одним забитым мячом. Также в его карьере были "Динамо-2", "Прикарпатье", "Судува" (Литва), "Кремень", "Ворскла" и "Волынь". Его контракт с "Днепром-1" заканчивается летом нынешнего года.
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