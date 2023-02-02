Черноморец - Шахтер Караганда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Свою единственную победу этой зимой одесские "моряки" одержали еще на родной земле в спарринге с "Реалом Фармой". На сборах в Турции у "Черноморца" пока одна ничья и три поражения. Ближайшим соперником подопечных Романа Григорчука станет седьмая команда предыдущего чемпионата Казахстана, карагандинский "Шахтер".

Контрольный матч

2 февраля. Начало в 16:00

"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Шахтер" (Караганда, Казахстан)