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Черноморец - Шахтер Караганда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В Турции одесситы еще не побеждали этой зимой
Фото: Александр Приходько
Свою единственную победу этой зимой одесские "моряки" одержали еще на родной земле в спарринге с "Реалом Фармой". На сборах в Турции у "Черноморца" пока одна ничья и три поражения. Ближайшим соперником подопечных Романа Григорчука станет седьмая команда предыдущего чемпионата Казахстана, карагандинский "Шахтер".
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Контрольный матч
2 февраля. Начало в 16:00
"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Шахтер" (Караганда, Казахстан)
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