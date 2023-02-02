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Черноморец - Шахтер Караганда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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В Турции одесситы еще не побеждали этой зимой

Черноморец - Шахтер Караганда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Свою единственную победу этой зимой одесские "моряки" одержали еще на родной земле в спарринге с "Реалом Фармой". На сборах в Турции у "Черноморца" пока одна ничья и три поражения. Ближайшим соперником подопечных Романа Григорчука станет седьмая команда предыдущего чемпионата Казахстана, карагандинский "Шахтер".

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Контрольный матч
2 февраля. Начало в 16:00
"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Шахтер" (Караганда, Казахстан)

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В статье: Черноморец (Одесса) Шахтер (Караганда)
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