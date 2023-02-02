Дебютный гол Пеглу и волевая победа. Днепр-1 одолел Муру

В своем шестом "турецком" спарринге "Днепру-1" противостоял середняк чемпионата Словении. Александр Кучер не задействовал в этом поединке всех сильнейших: некоторые пропускали встречу из-за повреждений, некоторые - из-за решения тренерского штаба. Место в основе получил самый свежий новичок команды Пеглу, однако еще до перерыва он покинул поле из-за повреждения.

Активнее в дебюте встречи были словенцы. Однако так продолжалось недолго: уже минуты с десятой днепрянам удалось сначала отодвинуть игру в центр поля, а затем начать собственную пристрелку по воротам "Муры". Впрочем, что любопытно, именно вторым номером словенцы забили. Извиняться перед своими партнерами по команде должен Подлепенец, который сделал подножку оппоненту в собственной штрафной. Петкович с точки спокойно положил снаряд под правую стойку.

СК продолжил активно идти вперед, хотя по-настоящему голевых моментов у них не было. Пеглу восстановил паритет на табло благодаря индивидуальной игре и в схожем с классическим Коноплянкой стиле: сместился с фланга и обвел голкипера ударом под дальнюю штангу ворот.

В дальнейшем футбол шел с небольшим преимуществом представителя УПЛ, однако тотальным его не назовешь. "Мура" также искала возможности играть в атаку, хотя до ворот Кинарейкина доходила нечасто.

Ближе к победному голу в заключительную треть встречи были днепряне. Подводила реализация. "Мура" в последние минуты уже стала просто зарываться вокруг собственного штрафного. Впрочем, это ей не помогло сыграть сегодня вничью. Результативный удар Сарапия/Петковича оказался несколько курьезным: защитник Д1 после подачи углового даже пробить не смог, скорее просто задал направление мяча, а он уже за линию снаряд закатился то ли сам, то ли с помощью автора первого гола Петковича, который немного его задел.

2:1 – не просто победа "Днепра-1", а еще и волевая.

Контрольный матч

"Днепр-1" (Украина) – "Мура" (Мурская Собота, Словения) 2:1

Голы: Пеглу 37, Петкович 81 (авт.) – Петкович 22 (пен.)

"Днепр-1": Кинайрекин (Рыбак 64(, Хайнер, Адамюк, Сарапий, Подлепенец (Горбунов 46)), Бабенко, Рубчинский (Бланко 46), Пихаленок, Танчик (Пасич 53), Пеглу (Назаренко 42), Довбык.

Предупреждение: Пихаленок 31 - Шабанхаксай 32, Ципот 44, Коус 66