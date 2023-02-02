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С шестью нулями. Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер заплатил за Келси
Перспективный парень?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Стала известна сумма трансфера форварда Кевина Келси
Клубы о сумме трансфера не распространялись, однако Transfermarkt знает все.
Так, по данным этого авторитетного аналитического сайта, "горняки" заплатили за 18-летнего венесуэльца 1 млн евро.
Напомним, что соглашение с Келси подписано до 2028 года.
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Источник:Transfermarkt
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