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С шестью нулями. Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер заплатил за Келси

Премьер-лига
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Перспективный парень?

С шестью нулями. Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер заплатил за Келси

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Стала известна сумма трансфера форварда Кевина Келси из уругвайского "Бостон Ривер" в "Шахтер".

Клубы о сумме трансфера не распространялись, однако Transfermarkt знает все.

Так, по данным этого авторитетного аналитического сайта, "горняки" заплатили за 18-летнего венесуэльца 1 млн евро.

Напомним, что соглашение с Келси подписано до 2028 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Источник:
Transfermarkt

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