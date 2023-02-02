С шестью нулями. Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер заплатил за Келси

Стала известна сумма трансфера форварда Кевина Келси из уругвайского "Бостон Ривер" в "Шахтер" .

Клубы о сумме трансфера не распространялись, однако Transfermarkt знает все.

Так, по данным этого авторитетного аналитического сайта, "горняки" заплатили за 18-летнего венесуэльца 1 млн евро.

Напомним, что соглашение с Келси подписано до 2028 года.