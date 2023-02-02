СМИ: Трабзонспор ведет переговоры по Супряге

Турецкий "Трабзонспор" проявляет активный интерес к форварду " Динамо " Владиславу Супряге.

Как сообщает местное издание Karadeniz Gazete, сейчас клубы ведут переговоры по игроку.

Источник пишет о том, что стороны встречались в Турции, где сейчас проводят свой сбор киевляне. "Трабзонспор" озвучил свое предложение и теперь ждет ответа. При этом, речь идет о полноценном трансфере.

Кроме Супряги, у турков есть вариант и с подписанием нападающего норвежского "Мольде" Оле Бринхильдсена.

Напомним, что Супряга не играл в официальных матчах с 12 июня. Осеннюю часть сезона 22-летний футболист пропустил из-за операции на спине.