  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Трабзонспор ведет переговоры по Супряге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Трабзонспор ведет переговоры по Супряге

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Турецкий клуб сделал предложение Динамо и ждет ответа

СМИ: Трабзонспор ведет переговоры по Супряге

Фото: ФК Динамо Киев

Турецкий "Трабзонспор" проявляет активный интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.

Как сообщает местное издание Karadeniz Gazete, сейчас клубы ведут переговоры по игроку.

Источник пишет о том, что стороны встречались в Турции, где сейчас проводят свой сбор киевляне. "Трабзонспор" озвучил свое предложение и теперь ждет ответа. При этом, речь идет о полноценном трансфере.

Кроме Супряги, у турков есть вариант и с подписанием нападающего норвежского "Мольде" Оле Бринхильдсена.

Напомним, что Супряга не играл в официальных матчах с 12 июня. Осеннюю часть сезона 22-летний футболист пропустил из-за операции на спине.

По теме
yellow-arrow
С шестью нулями. Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер заплатил за Келси
yellow-arrow
Кривбасс в товарищеском матче разгромил болгарский клуб
yellow-arrow
Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Karadeniz Gazete

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2023 в 19:22
Продавати і в подарунок Андрієвського
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде