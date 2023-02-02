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Дмитрий Кара-Мустафа: Спасибо нашим ВСУ, благодаря которым мы можем играть в футбол
Кривбасс в спарринге победил 5:0
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Тренер криворожского "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал победу в контрольном матче над болгарским "Септемвром" - 5:0 на втором зимнем сборе, который команда проводит в турецком Белеке.
- Сегодня много событий: и первая победа на сборах, и ассистентский хет-трик Капича, и долгожданный гол Устименко. Какие впечатления от игры?
- Мы на этом сборе забивали, но не выигрывали. Во-первых, радует то, что сыграли на ноль, ведь в предыдущих спаррингах пропускали. Плюс забили пять мячей. Но все равно игра показывает, что есть, над чем работать. Команда постепенно набирает с каждым днем. Но есть моменты как тактического, так и технического планов, в которых нужно улучшать игру.
- Украинские клубы сейчас играют в футбол ради того, чтобы болельщики хотя бы на 90 минут отвлеклись от того горя, которое принесли рашистские изверги на нашу землю. Есть возможность передать привет болельщикам "Кривбасса" и Украине.
- Спасибо за поддержку всем тем, кто болеет за команду. Спасибо воинам ВСУ, благодаря которым мы можем играть в футбол. Мы будем стараться демонстрировать качественный футбол и радовать наших болельщиков.
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