Металлист объявил время следующего спарринга и назвал спарринг-партнера

Харьковский "Металлист" объявил о дате и времени проведения очередного спарринга на турецком сборе. Харьковчане в пятницу, 3-го февраля, сыграют в 15:00 по киевскому времени.

Также известно, с кем потренируется команда Пирицы Огненовича. Соперником будет "Торпедо" (Кутаиси, Грузия).

Это будет уже четвертый спарринг "Металлиста" на этом тренировочном сборе.