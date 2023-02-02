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Металлист объявил время следующего спарринга и назвал спарринг-партнера
Харьковчане проведут контрольный матч с представителем Грузии
Харьковский "Металлист" объявил о дате и времени проведения очередного спарринга на турецком сборе. Харьковчане в пятницу, 3-го февраля, сыграют в 15:00 по киевскому времени.
Также известно, с кем потренируется команда Пирицы Огненовича. Соперником будет "Торпедо" (Кутаиси, Грузия).
Это будет уже четвертый спарринг "Металлиста" на этом тренировочном сборе.
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Источник:ФК Металіст
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