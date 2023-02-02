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Ингулец в спарринге обыграл польский Подбескидзе

Премьер-лига
(1 голосов)

Петровцы сыграли двумя разными составами в каждом из таймов

Ингулец в спарринге обыграл польский Подбескидзе

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

"Ингулец" провел очередной спарринг на сборах Турции.

2 февраля петровцы сыграли с польским "Подбескидзе".

Команда Сергея Ковальца сыграла разными составами в каждом тайме, а игра закончилась минимальной победой украинской команды. Единственный гол в начале второго тайма забил Владимир Одарюк.

"Ингулец" – "Подбескидзе" 1:0

Гол: Одарюк (48)

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В статье: Ингулец (Петрово)
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