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Ингулец в спарринге обыграл польский Подбескидзе
Петровцы сыграли двумя разными составами в каждом из таймов
instagram.com/fcinhulets
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2 февраля петровцы сыграли с польским "Подбескидзе".
Команда Сергея Ковальца сыграла разными составами в каждом тайме, а игра закончилась минимальной победой украинской команды. Единственный гол в начале второго тайма забил Владимир Одарюк.
"Ингулец" – "Подбескидзе" 1:0
Гол: Одарюк (48)
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