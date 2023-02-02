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Сарапий - о матче с Мурой: В хорошем смысле бойчуганы. В УПЛ много таких команд

Премьер-лига
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Спарринг защитнику Днепра-1 понравился

Сарапий - о матче с Мурой: В хорошем смысле бойчуганы. В УПЛ много таких команд

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Автор победного гола "Днепра-1" в спарринге против словенской "Муры" (2:1) Эдуард Сарапий поделился своими впечатлениями от матча и сборов в Турции в целом.

– Эдуард, вспомни тот эпизод со своим голом?

– Это был чистый гол. Мы вбегали в точки, в какие должны были, о чем нам говорили перед игрой. Постоянно отрабатываем стандартные положения, поэтому мы проделали все, как было нужно.

– Сегодня против тебя играли достаточно мощные форварды. Насколько тяжело было? Показалось, что ты много единоборств выиграл.

– Да, лучше пусть соперник работает корпусом, чем находится у меня за спиной. Добавлю, что мне лучше играть с такими нападающими, чем против юрких и быстрых.

– В общем, как оценишь уровень соперника и состояние нашей команды, тем более что ты сегодня отыграл 90 минут?

– Против нас действовал конкурентоспособный состав, в хорошем смысле бойчуганы. Такие игры нам нужны, ведь в нашем чемпионате много таких команд. Так что для нас это отличный спарринг, ну а мы набираем форму перед Лигой Конференций.

– В контрольных матчах постоянно меняются местами центральных защитников. Можно сказать, что со всеми удобно играть?

– Да, все замечательные и хорошие футболисты. Мы отрабатываем связи, которые должны быть с любым партнером. Каждый должен действовать так, как настаивает тренер, поэтому все друг друга понимают.

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В статье: СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник:
СК Дніпро-1

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