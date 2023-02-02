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Сарапий - о матче с Мурой: В хорошем смысле бойчуганы. В УПЛ много таких команд
Спарринг защитнику Днепра-1 понравился
scdnipro1.com.ua
Автор победного гола "Днепра-1" в
– Эдуард, вспомни тот эпизод со своим голом?
– Это был чистый гол. Мы вбегали в точки, в какие должны были, о чем нам говорили перед игрой. Постоянно отрабатываем стандартные положения, поэтому мы проделали все, как было нужно.
– Сегодня против тебя играли достаточно мощные форварды. Насколько тяжело было? Показалось, что ты много единоборств выиграл.
– Да, лучше пусть соперник работает корпусом, чем находится у меня за спиной. Добавлю, что мне лучше играть с такими нападающими, чем против юрких и быстрых.
– В общем, как оценишь уровень соперника и состояние нашей команды, тем более что ты сегодня отыграл 90 минут?
– Против нас действовал конкурентоспособный состав, в хорошем смысле бойчуганы. Такие игры нам нужны, ведь в нашем чемпионате много таких команд. Так что для нас это отличный спарринг, ну а мы набираем форму перед Лигой Конференций.
– В контрольных матчах постоянно меняются местами центральных защитников. Можно сказать, что со всеми удобно играть?
– Да, все замечательные и хорошие футболисты. Мы отрабатываем связи, которые должны быть с любым партнером. Каждый должен действовать так, как настаивает тренер, поэтому все друг друга понимают.
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