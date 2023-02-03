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Трансфер легионера Днепра-1 в алжирский клуб не состоится
Игрок принадлежит "Металлисту"
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Фарес Балули был близок к переходу в алжирский клуб "Кабили". Однако трансфер не состоится, сообщает DZballon.
Сторонам не удалось договориться о переходе. По данным источника, причиной стало то, что Балули не получил "положительного" письма от своего клуба.
Фарес выступает за "Днепр-1" на правах аренды - его контракт принадлежит "Металлисту". Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.
В первой половине текущего сезона он отыграл 8 матчей за днепрян во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Суммарно он провел на поле 134 минуты. Его договор с харьковчанами истекает летом 2024 года.
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