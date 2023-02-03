Теневые герои: игроки УПЛ, вклад которых в игру команды недооценивают

Очень тяжелая первая часть сезона в УПЛ не открыла новых суперзвезд. Да, продолжил много забивать Артем Довбик, при отсутствии бразильцев заиграл Михаил Мудрик, однако его потенциал был давно известен.

Но целый ряд игроков был незаслуженно обойден вниманием журналистов и болельщиков, однако они делали разницу на поле и играли ключевые роли в результатах своих команд.

Александр Пихаленок (СК Днепр-1)

На фоне Артема Довбика разговоров о роли Пихаленко было не так много, как он этого заслуживал. Но по многим статистическим метрикам он был лучшим атакующим (или креативным) полузащитником чемпионата.

Фантастическое видение поля, невероятная культура паса – это все эпитеты, которые точно где-то прозвучали в адрес Пихальонка. А вот 5 голевых передач, 19 ключевых пасов в атаке (больше только у четырех игроков), второй показатель привлечения в атакующие действия среди всех центральных полузащитников (так называемая Attack contribution метрика WyScout), 10 баллов по системе "гол+пас" - это факты, против которых трудно спорить.

Роль Пихаленка в организации игры "Днепра-1" не просто ключевая, она системотворческая. Именно пара Пихаленок - Довбик является наиболее эффективной связкой нашего чемпионата, а если "Днепру-1" удастся выиграть золото УПЛ, то вклад полузащитника будет точно не меньше, чем у звездного нападающего его команды.

Ключевые статистические показатели (среди всех игроков)

Гол+пас – 10 (4-й показатель в УПЛ)

Вклад в атакующие действия – 1,07 за матч (6-й показатель в УПЛ)

Удары – 29 (10-й показатель в УПЛ)

Ключевые передачи – 2,63 за матч (3-й показатель в УПЛ)

"Вторая" голевая передача - 3 (2-й показной в УПЛ)

Богдан Сарнавский (Кривбасс)

От "Кривбасса" ждали гораздо большего. Прежде всего, из-за фигуры главного тренера, которая в Украине ассоциируется с понятиями успеха и организованной команды. Но криворожцы долгое время больше напоминали некий набор игроков, а не единый коллектив, способный на победы.

Однако ситуация могла быть гораздо хуже, если бы не голкипер Богдан Сарнавский. "Кривбасс" пропустил всего 16 голов (меньше только тройка лидеров), причем это точно не была заслуга обороны команды. "Кривбасс" имеет третий положительный показатель в лиге в разнице между пропущенными голами и xG соперников. Это значит, что оборона команды действует не лучшим образом, но собственный вратарь и соперники сделали все возможное, чтобы в ворота команды залетело меньше голов.

Добавьте 17 сейвов, которые помешали соперникам забить (это не общее количество отраженных ударов, а именно тех, которые действительно были опасны), и картина будет не очень веселой для самой команды, но для Сарнавского это топ-уровень выступлений. По всем вратарским метрикам в УПЛ в этом сезоне он входит в тройку лучших голкиперов.

Удержать Сарнавского в составе клуба из Кривого Рога будет, возможно, даже более важно, чем подписание новых игроков защитного плана. Хотя и это звено нуждается в усилении.

Ключевые статистические показатели (среди всех игроков)

Важные сейвы – 17 (3-й показатель в УПЛ)

Сэйвы – 40 (4-й показатель в УПЛ)

Арсений Батагов (Заря)

Несмотря на большие потери и довольно посредственный состав, луганчане держатся очень близко ко второму-третьему месту. Команда не очень стабильно играла, но несколько исполнителей держали свой уровень и удивили во многих аспектах.

Настоящим открытием именно на позиции центрального защитника стал Арсений Батагов. Когда-то он был перспективным опорником, но в "Заре" ему нашли роль в центре обороны, и для этого были логические причины. В тактике с тремя центрбеками он отлично читал игру и начинал атаки.

Батагов стал одним из лучших по передачам в последнюю треть поля во всей лиге (т.е. контроль мяча "Зари" в выходе из обороны в атаку осуществляли через него), стал лучшим игроком УПЛ при среднем количестве передач с продвижением мяча и сделал наибольшее количество подборов мяча среди всех игроков УПЛ.

Конечно, не обошлось без индивидуальных ошибок, но вклад Батагова в один из важнейших компонентов командной игры (качественный переход от обороны в атаку) был ключевым для Зари.

Ключевые статистические показатели (среди всех игроков)

Передачи по продвижению мяча – 14,9 за матч (больше всех в УПЛ)

Подборы мяча – 145 (больше всех в УПЛ)

Передачи в последнюю треть поля – 10,35 за матч (8-й показатель в УПЛ)

Выиграно единоборств - 75% (2-й показатель в УПЛ среди тех, кто принял участие в 150-ти и более единоборствах)

Перехватов мяча – 104 (7-й показатель в УПЛ)

Максим Брагару (Черноморец)

Это настоящий "человек без позиции". Универсализм Брагару это какая-то загадка этого сезона, но можно предположить, что Роман Григорчук ставит Максима на то место, где команда больше всего нуждается в бойцовских качествах, скорости и дриблинге в одном конкретном матче.

Брагару в течение первой части сезона играл левого вингера, левого защитника, центрального нападающего, правого защитника, атакующего полузащитника, левого вингбека. Безусловно, Максим был лучшим игроком команды, но очень плохие выступления "Черноморца" затмили интересную игру универсала.

Фото - ФК "Чорноморець"

Максим стал одним из лучших дриблеров чемпионата, он использовал этот технический прием даже чаще, чем Мудрик (91 попытка против 90 у Михаила). Вообще Брагару соединил в себе качества флангового форварда (огромное количество попыток дриблинга), центрального нападающего (в топ-5 по ударам среди всех игроков УПЛ) и неуступчивого крайнего защитника.

Если "Черноморец" не найдет путей улучшения финансового состояния клуба, то летом у Брагару не должно быть проблем с поиском новой команды.

Ключевые статистические показатели (среди всех игроков)