Эдмар: Уже немного разговариваю на украинском языке

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар рассказал о ходе подготовки команды, оценил уже проведенные контрольные поединки и рассекретил важную составляющую в построении команды.

– Почти 10 дней команда в Турции, над чем работали в этот период?

– Этот период был очень важным для нас, потому что мы хотим использовать как можно больше времени здесь. Сделать большее количество передач – это для нас было самым главным. Но, конечно, чтобы ребята тоже работали над силой. Чтобы ноги были готовы к сезону.

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– На чем будете сосредотачиваться дальше в работе?

– Сейчас больше акцентируемся на игровой практике. У нас сейчас будет большое количество матчей, будем над этим работать.

– Как вообще условия для подготовки, есть ли все необходимое?

– Главное, чтобы было без травм. Это для нас самое главное. Чтобы к началу второго круга чемпионата все игроки были готовы.

– Команда сыграла два матча, можете каждый из них кратко проанализировать, пожалуйста?

– Мы сейчас пробуем разные сочетания игроков в составах. Конечно, нужно работать над организацией игры. Хотя уже во второй мы гораздо лучше играли в этом компоненте. Дальше хотим улучшать реализацию, хотим, чтобы команда более агрессивно играла в атаке.

– Вы начали работать по ходу сезона, сейчас уже проводите полноценную подготовку. Удалось ли теперь узнать что-нибудь новое о команде?

– Чем дальше мы работаем дальше, тем ближе мы становимся. И в плане отношения. Мы постоянно отмечаем это, важно, чтобы от игроков была обратная связь. Ребята молодцы, они работают по полной.

– То есть, для вас важна атмосфера в команде, чтобы между всеми были хорошие взаимоотношения?

– Да да! Потому и футболисты, и тренеры, и персонал должны ходить на работу с улыбкой на лице. Если так происходит, то от этого много толку.

– Как в общем вам работается в коллективе, комфортно ли, со всеми нашли общий язык?

– Да, немного разговариваю уже на украинском языке. Ребята молодцы. Главное, чтобы сейчас все было без травм, - сказал Эдмар.