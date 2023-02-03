Металлист 1925 - Гостивар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В настоящее время "Гостивар" лидирует во втором по статусу дивизионе Северной Македонии и, соответственно, является одним из главных претендентов на повышение в классе. "Металлист 1925" остается одной из четырех команд УПЛ, которые во время текущих зимних сборов еще не проигрывали. Очевидно, что хотят харьковчане и дальше продолжать эту положительную серию.

Контрольный матч

3 февраля. Начало в 14:00

"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Гостивар" (Северная Македония)