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Металлист 1925 - Гостивар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Харьковчане против представителя второго дивизиона чемпионата Северной Македонии
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В настоящее время "Гостивар" лидирует во втором по статусу дивизионе Северной Македонии и, соответственно, является одним из главных претендентов на повышение в классе. "Металлист 1925" остается одной из четырех команд УПЛ, которые во время текущих зимних сборов еще не проигрывали. Очевидно, что хотят харьковчане и дальше продолжать эту положительную серию.
Контрольный матч
3 февраля. Начало в 14:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Гостивар" (Северная Македония)
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