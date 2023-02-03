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Металлист 1925 - Гостивар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Харьковчане против представителя второго дивизиона чемпионата Северной Македонии

Металлист 1925 - Гостивар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В настоящее время "Гостивар" лидирует во втором по статусу дивизионе Северной Македонии и, соответственно, является одним из главных претендентов на повышение в классе. "Металлист 1925" остается одной из четырех команд УПЛ, которые во время текущих зимних сборов еще не проигрывали. Очевидно, что хотят харьковчане и дальше продолжать эту положительную серию.

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Контрольный матч
3 февраля. Начало в 14:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Гостивар" (Северная Македония)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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