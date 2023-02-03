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Металлист - Торпедо Кутаиси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Четвертый спарринг МХ этой зимой
Фото: Александр Приходько
Три предыдущих встречи в Турции подопечные Перицы Огненовича завершили с одинаковым результатом, непременно уступая 0:1. То есть на данный момент у харьковчан все встречи проиграны и ни одного забитого. Возможно, удастся порадовать себя хотя бы результативным ударом в противостоянии с пятой командой Грузии. Кстати, за "Торпедо" выступает воспитанник луганского футбола Гиули Манджгаладзе - 30-летний центрхав в свое время пытался пробиться в профессиональный футбол через "Зарю" и ФК "Полтаву".
Контрольный матч
3 февраля. Начало в 15:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия)
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