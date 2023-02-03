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Днепр-1 - Атырау: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже седьмой спарринг команды Александра Кучера

Днепр-1 - Атырау: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Лидер чемпионата Украины вышел в лидеры и по количеству контрольных матчей этой зимой. Для "Днепра-1" поединок против "Атырау" станет уже седьмым в 2023-м. Лишь вчера СК встречался с "Марибором" и одержал волевую победу 2:1. Сегодня следует ожидать ротацию состава, хотя должны быть и игравшие в четверг.

Читайте такжеКонтрольные матчи клубов УПЛ. Зима-2023

Контрольный матч
3 февраля. Начало в 16:00
"Днепр-1" (Украина) - "Атырау" (Казахстан)

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В статье: Атырау СК Днепр-1
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