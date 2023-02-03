Днепр-1 - Атырау: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер чемпионата Украины вышел в лидеры и по количеству контрольных матчей этой зимой. Для "Днепра-1" поединок против "Атырау" станет уже седьмым в 2023-м. Лишь вчера СК встречался с "Марибором" и одержал волевую победу 2:1. Сегодня следует ожидать ротацию состава, хотя должны быть и игравшие в четверг.

Контрольный матч

3 февраля. Начало в 16:00

"Днепр-1" (Украина) - "Атырау" (Казахстан)