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Днепр-1 - Атырау: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Уже седьмой спарринг команды Александра Кучера
scdnipro1.com.ua
Лидер чемпионата Украины вышел в лидеры и по количеству контрольных матчей этой зимой. Для "Днепра-1" поединок против "Атырау" станет уже седьмым в 2023-м. Лишь вчера СК встречался с "Марибором" и одержал волевую победу 2:1. Сегодня следует ожидать ротацию состава, хотя должны быть и игравшие в четверг.
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Контрольный матч
3 февраля. Начало в 16:00
"Днепр-1" (Украина) - "Атырау" (Казахстан)
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