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Динамо - Униря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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После трех смен соперника наконец-то стало известно, с кем сыграют киевляне

Динамо - Униря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

fcdynamo.com

UA-Футбол
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Киевлянам очень сложно пришлось с поиском спарринг-партнера на эту дату. Сначала анонсировалась встреча с "Лудогорцем", однако болгары уже после согласования отказались от игры. "Полесье" сначала дал "добро", но из-за болезни у ряда игроков также отменил сделку. Далее выбор пал на "Кайсар", однако сыграть не суждено "по техническим причинам". В итоге, спарринг-партнером станет "Униря Деж" из румынской Лиги 2.

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Контрольный матч
3 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Униря" (Деж, Румыния)

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В статье: Динамо (Киев)
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