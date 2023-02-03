Динамо - Униря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевлянам очень сложно пришлось с поиском спарринг-партнера на эту дату. Сначала анонсировалась встреча с "Лудогорцем", однако болгары уже после согласования отказались от игры. "Полесье" сначала дал "добро", но из-за болезни у ряда игроков также отменил сделку. Далее выбор пал на "Кайсар", однако сыграть не суждено "по техническим причинам". В итоге, спарринг-партнером станет "Униря Деж" из румынской Лиги 2.

Контрольный матч

3 февраля. Начало в 16:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Униря" (Деж, Румыния)