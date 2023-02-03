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Легионер вернулся в УПЛ. Минай подписал бывшего игрока Вереса
Полузащитник подписал контракт на два года
Фото: НК Верес
"Минай" объявил о подписании молдавского полузащитника Михаила Гечева.
Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба. Гечев выбрал 11-й игровой номер.
Осенью 2022 года Михаил покинул ровенский "Верес" и на правах свободного агента перебрался в "Зимбру"с Кишинева. В составе ровечан он провел 13 матчей (12 в УПЛ и 1 в Кубке Украины). В первой половине сезоне хавбек отыграл 10 матчей за молдавский клуб во всех турнирах, забил гол и выполнил одну результативную передачу.
"Минай" ушел на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.
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