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В соперниках - команда Шацких. Известны новые спарринг-партнеры Динамо
Бело-синие продолжают готовиться ко второй части сезона
Фото: fcdynamo.com
"Динамо" достигло договоренности о проведении контрольных матчей на турецком сборе с еще двумя клубами.
В субботу, 11 февраля, киевская команда проведет контрольный матч с македонским "Силексом". Во вторник, 14 февраля, встретится с узбекистанским "Пахтакором", главным тренером которого является легендарный экс-нападающий бело-синих Максим Шацких. В прошлом году клуб под его руководством стал чемпионом страны.
Отметим, что во время зимних сборов "Пахтакор" встречался с "Днепром-1". Команда Шацких оказалась сильнее лидера УПЛ (3:0).
Напомним, что сегодня "Динамо" сыграет с румынской "Унирей Деж". Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.
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