В соперниках - команда Шацких. Известны новые спарринг-партнеры Динамо

"Динамо" достигло договоренности о проведении контрольных матчей на турецком сборе с еще двумя клубами.

В субботу, 11 февраля, киевская команда проведет контрольный матч с македонским "Силексом". Во вторник, 14 февраля, встретится с узбекистанским "Пахтакором", главным тренером которого является легендарный экс-нападающий бело-синих Максим Шацких. В прошлом году клуб под его руководством стал чемпионом страны.

Отметим, что во время зимних сборов "Пахтакор" встречался с "Днепром-1". Команда Шацких оказалась сильнее лидера УПЛ (3:0).

Напомним, что сегодня "Динамо" сыграет с румынской "Унирей Деж". Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.