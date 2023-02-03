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В соперниках - команда Шацких. Известны новые спарринг-партнеры Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Бело-синие продолжают готовиться ко второй части сезона

В соперниках - команда Шацких. Известны новые спарринг-партнеры Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" достигло договоренности о проведении контрольных матчей на турецком сборе с еще двумя клубами.

В субботу, 11 февраля, киевская команда проведет контрольный матч с македонским "Силексом". Во вторник, 14 февраля, встретится с узбекистанским "Пахтакором", главным тренером которого является легендарный экс-нападающий бело-синих Максим Шацких. В прошлом году клуб под его руководством стал чемпионом страны.

Отметим, что во время зимних сборов "Пахтакор" встречался с "Днепром-1". Команда Шацких оказалась сильнее лидера УПЛ (3:0).

Напомним, что сегодня "Динамо" сыграет с румынской "Унирей Деж". Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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