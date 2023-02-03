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Гол Когута принес Днепру-1 победу над Атырау

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа украинцев

Гол Когута принес Днепру-1 победу над Атырау

Фото: СК Дніпро-1

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В очередном спарринге встречались "Днепр-1" и представитель чемпионата Казахстана "Атырау". В прошлом чемпионате "Атырау" занял 11 место из 14 команд.

Александр Кучер с первых минут выпустил игроков, которые получали меньше игровой практики. Нападающим сегодня играл Владимир Танчик, для которого эта позиция новая. До перерыва было много борьбы, но мало моментов. Запомнился только удар Назаренко, который с выгодной позиции не попал в створ ворот. Днепряне контролировали мяч, но голевых моментов они создать не смогли.

Во втором тайме украинцы прибавили в активности, начали доминировать на поле. Уже через четыре минуты после возобновления игры Владимир Танчик ассистировал, а Игорь Когут пробил мимо голкипера – 1:0. В итоге, матч завершился победой "Днепра-1".

Контрольный матч

"Днепр-1" - "Атырау" 1:0

Голы: Когут (49)

"Днепр-1" (стартовый состав): Рыбак, Кононов, Сваток (кап), Гомес, Горбунов, Танковский, Рубчинский, Когут, Подлепенец, Назаренко, Танчик

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В статье: Атырау СК Днепр-1
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