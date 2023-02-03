  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ставка на молодежь. Динамо назвало состав на спарринг с румынским клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ставка на молодежь. Динамо назвало состав на спарринг с румынским клубом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Начало - в 16:00

Ставка на молодежь. Динамо назвало состав на спарринг с румынским клубом

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 3 фвраля, киевского "Динамо" проведет четвертый поединок на турецком сборе. Соперником киевлян станет румынская "Униря Деж". Главный тренер команды Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на встречу:

Нещерет, Вивчаренко, Боль, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Яцык, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Читайте такжеВ соперниках - команда Шацких. Известны новые спарринг-партнеры Динамо
По теме
yellow-arrow
Вторая турецкая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Гостивар
yellow-arrow
Днепр-1 - Атырау: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Динамо - Униря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде