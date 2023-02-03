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Ставка на молодежь. Динамо назвало состав на спарринг с румынским клубом
Начало - в 16:00
Фото: fcdynamo.com
Сегодня, 3 фвраля, киевского "Динамо" проведет четвертый поединок на турецком сборе. Соперником киевлян станет румынская "Униря Деж". Главный тренер команды Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на встречу:
Нещерет, Вивчаренко, Боль, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Яцык, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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