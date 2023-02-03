Ставка на молодежь. Динамо назвало состав на спарринг с румынским клубом

Сегодня, 3 фвраля, киевского "Динамо" проведет четвертый поединок на турецком сборе. Соперником киевлян станет румынская "Униря Деж". Главный тренер команды Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на встречу:

Нещерет, Вивчаренко, Боль, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Яцык, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.