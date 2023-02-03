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Наконец-то прорвало. Динамо разгромило представителя второго румынского дивизиона
Команда Мирчи Луческу показала всю свою мощь в спарринге с Унирей Деж
twitter.com/dmitriseluk
До сих пор сборы для "Динамо" складывались катастрофически… Результат товарищеских матчей не имеет значения, но на психологически-моральное состояние болельщиков такой команды как "Динамо" не влиять не может. Раньше были поражения от "Рапида" (Вена), "Марибора" (Словения) и ничья с "Аустрией" (Лустенау, Австрия). И вот сегодня немного отлегло – под горячую руку попала "Униря Деж".
"Динамо" вышло на матч с Бенито в основном составе, и именно этот футболист "зажег". Уже к 15-й минуте нападающий оформил дубль, хотя первый гол и получился весьма курьезным. Также до перерыва забили Тымчик и Ванат, что и установило промежуточный итог игры – 4:0. Дальше была длинная пауза, а пятый гол Динамо" забило уже тогда, когда представитель второго румынского дивизиона получил удаление в своем составе. Сенсация – отличился Супряга. Это событие затмило даже тот факт, что киевляне в конце пропустили один мяч в свои ворота.
Наконец-то что-то похоже на то, о чем заявляют в "Динамо" – величие, мощь, кураж. Но сиюминутная ли это вспышка, или же выход на "путь истинный" – станет понятно позже, после других товарищеских матчей. Ближайший из них теперь состоится в понедельник, 6-го февраля, против "Шкендии".
Товарищеский матч. 03.02.2023
"Динамо" (Киев, Украина) – "Униря Деж" (Румыния) 5:1
Голы: Бенито 2, Бенито 13, Тимчик 25, Ванат 32, Супряга 83 - Поп 89
Стартовый состав "Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Боль, Дячук, Тымчик - Сидорчук (к), Яцик, Царенко - Кабаев, Ванат, Бенито
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