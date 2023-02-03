Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист в товарищеском матче не победил Торпедо Кутаиси. Снова нет забитых мячей
Матч закончился в нулевую ничью
фото - ФК Металіст / автор невідомий
Харьковский "Металлист" провел свой четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В этот раз харьковчане сыграли с представителем Грузии "Торпедо" (Кутаиси). Мат закончился со счётом 0:0.
Это первый не проигрышный результат харьковчан в это межсезонье. Ранее они со счетом 0:1 уступили "Катовице", болгарскому "Локомотиву" и "Тузла Сити".
Соответственно, на сборах "Металлист" до сих пор остается без забитых мячей.
Товарищеский матч. 03.02.2023
"Металлист" (Харьков, Украина) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 0:0
Популярное сейчас
- Дерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022
- ОК Юг – о ситуации на Кинбурнской косе: Прошлой ночью ВСУ нанесли результативный удар
- Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО