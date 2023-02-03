Металлист в товарищеском матче не победил Торпедо Кутаиси. Снова нет забитых мячей

Харьковский "Металлист" провел свой четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В этот раз харьковчане сыграли с представителем Грузии "Торпедо" (Кутаиси). Мат закончился со счётом 0:0.

Это первый не проигрышный результат харьковчан в это межсезонье. Ранее они со счетом 0:1 уступили "Катовице", болгарскому "Локомотиву" и "Тузла Сити".

Соответственно, на сборах "Металлист" до сих пор остается без забитых мячей.

Товарищеский матч. 03.02.2023

"Металлист" (Харьков, Украина) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 0:0