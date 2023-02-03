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Дячук: О возвращении в Динамо узнал 31 января
Защитник призван заменить Илью Забарного
ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" досрочно вернуло из аренды молодого защитника Максима Дячука, который будет призван
Воспитанник киевского клуба Максим Дячук поделился эмоциями от возвращения в родной клуб, рассказав, когда впервые узнал об интересе со стороны "бело-синих".
"Всегда приятно возвращаться в свой родной клуб, поэтому у меня только положительные эмоции. Благодарен ребятам за поддержку, а клубу – за то, что дает мне возможность играть в футбол. О том, что меня хотят вернуть в "Динамо", узнал 31 января и сразу приехал в расположение команды", - приводит слова Дячука официальный сайт "Динамо".
Также, футболист рассказал об атмосфере, которая царит в команде и дальнейших планах киевлян на сборах:
"С большинством ребят мы уже знакомы. Поэтому, как видите, у нас есть определенная сыгранность. Насколько я знаю, у нас еще впереди две тренировки и два спарринга", - добавил Дячук.
Стоит отметить, что
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