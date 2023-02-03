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Дячук: О возвращении в Динамо узнал 31 января

Премьер-лига
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Защитник призван заменить Илью Забарного

Дячук: О возвращении в Динамо узнал 31 января

ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" досрочно вернуло из аренды молодого защитника Максима Дячука, который будет призван заменить Илью Забарного, ушедшего в английский "Борнмут".

Воспитанник киевского клуба Максим Дячук поделился эмоциями от возвращения в родной клуб, рассказав, когда впервые узнал об интересе со стороны "бело-синих".

"Всегда приятно возвращаться в свой родной клуб, поэтому у меня только положительные эмоции. Благодарен ребятам за поддержку, а клубу – за то, что дает мне возможность играть в футбол. О том, что меня хотят вернуть в "Динамо", узнал 31 января и сразу приехал в расположение команды", - приводит слова Дячука официальный сайт "Динамо".

Также, футболист рассказал об атмосфере, которая царит в команде и дальнейших планах киевлян на сборах:

"С большинством ребят мы уже знакомы. Поэтому, как видите, у нас есть определенная сыгранность. Насколько я знаю, у нас еще впереди две тренировки и два спарринга", - добавил Дячук.

Стоит отметить, что "Динамо" добыло первую победу на сборах в Турции, разгромив команду из Второй лиги Румынии.

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В статье: Динамо (Киев) Максим Дячук
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