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Курьезный выстрел Супряги и дубль Бенито: обзор победного матча Динамо на сборах
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо добыло первую победу в контрольном матче на сборах в Турции, разбив клуб "Униря Деж" - представителя Второй лиги Румынии.
Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча:
Контрольный матч.
Голы: Бенито, 3, 13, Тимчик, 24, Ванат, 31, Супряга, 83 - Поп, 88.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.02.2023 в 21:40
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