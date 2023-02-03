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Курьезный выстрел Супряги и дубль Бенито: обзор победного матча Динамо на сборах

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)
Курьезный выстрел Супряги и дубль Бенито: обзор победного матча Динамо на сборах

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо добыло первую победу в контрольном матче на сборах в Турции, разбив клуб "Униря Деж" - представителя Второй лиги Румынии.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча:

Контрольный матч.

"Динамо" - "Униря Деж" (Румыния) – 5:1

Голы: Бенито, 3, 13, Тимчик, 24, Ванат, 31, Супряга, 83 - Поп, 88.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.02.2023 в 21:40
Ой, а що це лайномети поховались? - Нестерпний біль - Динамо перемогло 5:1 ))
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