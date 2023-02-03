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Легионер Динамо близок к переезду в Турцию - СМИ

Премьер-лига
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Жерсон Родригес близок к полноценному контракту с Анкарагюджю

Легионер Динамо близок к переезду в Турцию - СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который ныне находиться в аренде в клубе "Аль-Вахта" из Саудовской Аравии, может покинуть киевский клуб на постоянной основе.

Полузащитником сборной Люксембурга всерьез заинтересовал клуб турецкой Суперлиги - "Анкарагюджю". Об этом сообщает местное издание Transfer Merkezi.

По данным источника, турецкий клуб заинтересован в полноценном трансфере футболиста. Никаких финансовых деталей не сообщается.

Напомним, Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, с тех пор немало играл в арендах. Футболист выступал за "Труа", "Анкарагюджю", "Эюпспоре" и "Аль-Вахде".

В нынешнем сезоне футболист провел провел 8 матчей за "Аль-Вахде" и забил два гола в чемпионате Саудовской Аравии.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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