Легионер Динамо близок к переезду в Турцию - СМИ

Легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который ныне находиться в аренде в клубе "Аль-Вахта" из Саудовской Аравии, может покинуть киевский клуб на постоянной основе.

Полузащитником сборной Люксембурга всерьез заинтересовал клуб турецкой Суперлиги - "Анкарагюджю". Об этом сообщает местное издание Transfer Merkezi.

По данным источника, турецкий клуб заинтересован в полноценном трансфере футболиста. Никаких финансовых деталей не сообщается.

Напомним, Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, с тех пор немало играл в арендах. Футболист выступал за "Труа", "Анкарагюджю", "Эюпспоре" и "Аль-Вахде".

В нынешнем сезоне футболист провел провел 8 матчей за "Аль-Вахде" и забил два гола в чемпионате Саудовской Аравии.