Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Корниенко вернулся к работе с мячом после тяжелой травмы
Уже на финальном этапе восстановления
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Левый защитник "Шахтера" Виктор Корниенко все ближе к выходу из лазарета. Недавно он приступил к активной беговой работе, а вчера вернулся к работе с мячом на сборах команды в Турции.
Видео с упражнениями Корниенко опубликовал Инстаграм "горняков" в своих сторис. Пока он занимается по индивидуальной программе, набирая форму.
Напомним, что Виктор травмировался в матче против “Кривбасса” 28 августа прошлого года, получив тяжелое повреждение колена. С того времени он на поле не выходил.
В Турции "Шахтер" сыграл четыре матча: против "Аустрии" (1:2), "Копера" (2:2), "Лудогорца" (2:2) и "Марибора" (4:4). У "горняков" запланированы еще два контрольных поединка на 8 февраля ("Сараево" и "Динамо" Тбилиси), а уже 16 февраля "Шахтер" должен сыграть свой первый официальный матч года против "Ренна" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Худшая оценка среди игроков обеих команд. Эксперты низко оценили игру Мудрика в матче с Фулхэмом
- Дебют Мудрика на Бридже. Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
- Фанаты Челси тепло встретили Мудрика на Стэмфорд Бридж
- Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО