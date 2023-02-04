Корниенко вернулся к работе с мячом после тяжелой травмы

Левый защитник "Шахтера" Виктор Корниенко все ближе к выходу из лазарета. Недавно он приступил к активной беговой работе, а вчера вернулся к работе с мячом на сборах команды в Турции.

Видео с упражнениями Корниенко опубликовал Инстаграм "горняков" в своих сторис. Пока он занимается по индивидуальной программе, набирая форму.

Напомним, что Виктор травмировался в матче против “Кривбасса” 28 августа прошлого года, получив тяжелое повреждение колена. С того времени он на поле не выходил.

В Турции "Шахтер" сыграл четыре матча: против "Аустрии" (1:2), "Копера" (2:2), "Лудогорца" (2:2) и "Марибора" (4:4). У "горняков" запланированы еще два контрольных поединка на 8 февраля ("Сараево" и "Динамо" Тбилиси), а уже 16 февраля "Шахтер" должен сыграть свой первый официальный матч года против "Ренна" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы.